Musica: Arena di Verona, Bcc sponsor stagione Filarmonico

(ANSA) - VERONA, 12 GEN - E' la Banca di Credito Cooperativo di Verona e Vicenza lo sponsor principale della Stagione lirica 2023 del Teatro Filarmonico di Verona, che apre il 22 gennaio con Le Nozze di Figaro di Mozart, con sei spettacoli fino al 23 dicembre.

I fondi stanziati dalla Bcc sosterranno opere liriche, concerti sinfonici e spettacoli per le famiglie, in un rilancio completo delle attività e delle maestranze artistiche e tecniche di Fondazione Arena in vista dell'atteso Festival numero 100. Si tratta della prima volta per la partnership che legherà una delle principali realtà bancarie del territorio all'eccellenza artistica della Fondazione veronese.

La Bcc di Verona e Vicenza opera direttamente in 52 comuni e in altri 116 comuni limitrofi nelle province di Vicenza, Verona, Mantova, Padova, Trento, Rovigo e Treviso, con più di 400 dipendenti e di una base sociale di oltre 18 mila soci.

"Parte del lungo processo di 'guarigione' della Fondazione, - ha detto Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico dell'Arena di Verona - dal risanamento del 2018 al biennio pandemico, è ritrovare sponsor, partner e privati a sostegno non solo del Festival areniano ma anche nell'attività del Teatro Filarmonico, dove si coltivano i talenti degli artisti più giovani e tutte le buone pratiche di trasmissione di un patrimonio immenso". (ANSA).