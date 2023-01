Lavoro: Confcommercio, semplificare procedure sicurezza

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - La Confcommercio chiede una revisione strutturale delle norme sulla sicurezza del lavoro " che sappia coniugare l'effettività delle tutele per i lavoratori e lo snellimento degli adempimenti burocratici per le imprese". Lo si legge in una diffusa in occasione dell'incontro di oggi al ministero del Lavoro.

"Si tratta - dice Donatella Prampolini, vice presidente di Confcommercio con delega al lavoro e alla bilateralità - di avviare una nuova stagione di riforme che abbia al centro prevenzione, informazione, formazione e semplificazione amministrativa". . Le misure più urgenti che le imprese si attendono - sottolinea - riguardano lo snellimento degli adempimenti generali e delle disposizioni sulla formazione e l'informazione per le attività a basso rischio e le prestazioni di breve durata, l'eliminazione delle procedure burocratiche legate alla consultazione dei lavoratori per le imprese con un numero minimo dei dipendenti, il coordinamento e la riorganizzazione dei controlli.

Secondo l'associazione dei commercianti è necessaria la revisione dell'apparato sanzionatorio che è, ancora oggi, "inutilmente punitivo e, soprattutto, non collegato ad una chiara finalità preventiva".

"Per Confcommercio - conclude la nota - le scelte di fondo devono essere: la graduazione delle tutele rispetto ai livelli, oggettivi e misurabili, di rischio infortunistico; la semplificazione e la chiarezza delle norme e delle procedure e l'univocità delle interpretazioni. Occorre da ultimo assicurare il mantenimento dell'esclusione della responsabilità datoriale per i casi di contagio da Covid-19 anche a prescindere dalla vigenza dei Protocolli sottoscritti dalle parti sociali." (ANSA).