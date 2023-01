Francia: sindacato, riforma pensioni suscita rabbia

(ANSA) - PARIGI, 12 GEN - Il segretario del sindacato Cfdt, Laurent Berger, critica l'atteggiamento del governo francese sulla riforma delle pensioni.

Intervistato da radio France Culture, il responsabile del primo sindacato di Francia ha deplorato, in particolare, le parole del portavoce governativo, Olivier Véran, secondo cui la Francia non si sta orientando verso "l'idea di una mobilitazione massiccia" dei lavoratori contro la riforma previdenziale.

"Credo che Véran - ha detto Berger - non abbia i sensori giusti nel mondo del lavoro. Ciò che posso dire è che (la riforma) sta suscitando molta rabbia, molto risentimento".

La premier, Elisabeth Borne, ha presentato due giorni fa il progetto di riforma previdenziale che include il contestato aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, una prospettiva che suscita l'opposizione degli otto principali sindacati francesi (Cfdt, Cgt, Fo, Cfe-Cgc, Cftc, Unsa, Solidaires, Fsu) nonché di diversi partiti di opposizione, tra cui la France Insoumise e il Rassemblement National. Unite in blocco per la prima volta da 12 anni, le parti sociali hanno indetto una prima giornata di scioperi e proteste per il 19 gennaio. (ANSA).