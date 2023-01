Francia: riforma pensioni, sindacati annunciano tre scioperi

(ANSA) - PARIGI, 12 GEN - I sindacati CGT del ramo petrolifero lanciano un appello a scioperare per diversi giorni contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron, in particolare, incrociando le braccia il 19 gennaio, il 26 gennaio e il 6 febbraio. "Se necessario", i sindacati invocano anche "l'arresto delle raffinerie", si legge in una nota diffusa da Eric Sellini, coordinatore nazionale del sindacato per TotalEnergies. Lo stop comincerà con un primo sciopero di 24 ore il 19 gennaio, in coincidenza con la giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma pensionistica indetta dalle parti sociali. Per il 26 gennaio, CGT prevede invece 48 ore di sciopero e 72 ore di sciopero per il 6 febbraio. Martedì scorso, la premier, Elisabeth Borne, ha presentato il progetto di riforma previdenziale che prevede il contestato aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, una prospettiva che suscita l'opposizione degli otto principali sindacati d'Oltralpe (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) nonché di diversi partiti di opposizione, tra cui la France Insoumise e il Rassemblement National. Unite per la prima volta da 12 anni, le parti sociali hanno indetto una prima giornata di scioperi e manifestazioni il 19 gennaio.

L'auspicio è che questo possa avviare una "potente mobilitazione sulle pensioni che duri nel tempo". Lo scorso anno, una vasta mobilitazione di circa un mese, avviata dalla Cgt il 27 settembre, con l'arresto delle raffinerie e il blocco dei depositi, causò notevoli difficoltà negli approvvigionamenti di carburante della Francia. (ANSA).