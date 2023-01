Confartigianato Firenze, rincaro Uffizi? Rimessa per agenzie

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - Il rialzo del biglietto degli Uffizi a 25 euro rischia di avere ricadute negative su tutta la filiera del turismo. Lo afferma in una nota Confartigianato Firenze. "Cambiare i costi senza un opportuno preavviso non permette di quotare i propri servizi professionali nel modo congruo", è la critica di Irene Floris, co-titolare di Cgtravel e presidente di Confartigianato turismo di Confartigianato Firenze, che prosegue: "Per le agenzie che hanno già venduto dei tour che includono anche gli Uffizi è certamente una rimessa".

Comprensibile, si sottolinea, la necessità di aumentare il costo per i rincari energetici ma "avrebbe dovuto essere comunicata con anticipo e magari spalmata su un periodo più lungo, permettendo ai professionisti del turismo di programmare.

Così facendo, in ordine sparso, perdiamo tutti, noi ma anche gli Uffizi".

Secondo i dati della Camera di Commercio di Firenze nella provincia di Firenze risultano attive oltre 150 agenzie turistiche. (ANSA).