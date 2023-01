Banche: Abi, situazione più complessa che in pandemia

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "La pandemia per certi versi era una situazione più facile da affrontare per le imprese, una crisi di liquidità derivante dal blocco dell'attività" per le misure anti-Covid, "oggi purtroppo la situazione è più complessa". Lo afferma il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, alla presentazione del libro "Più credito per tutti? Vent'anni dal Fondo di Garanzia delle PMI, tra passato, crisi Covid e futuro", al Senato. "Al di là del fabbisogno di liquidità - osserva Sabatini- abbiamo anche un problema di solvibilità. Le imprese stanno affrontando complessi processi di riorganizzazione e ristrutturazione, i loro margini sono compressi e questo significa che è sempre più difficile sostenere il servizio dei livelli di debito".

"Oggi una misura fondamentale - continua il direttore generale dell'Abi - non è soltanto aumentare, come fa il nuovo temporary framework, la possibilità di accedere a finanziamenti garantiti. Occorre consentire alle imprese di rendere il livello di debito oggi esistente più sostenibile". Da questo punto di vista, estendere le misure di garanzia per favorire rinegoziazioni e l'allungamento dei finanziamenti "sarebbe uno strumento importante". (ANSA).