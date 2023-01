Welfare: Unime, polizza sanitaria gratuita personale Ateneo

(ANSA) - MESSINA, 11 GEN - Nell'ambito delle attività di Welfare aziendale, promosse dall'Ateneo a favore dei dipendenti Unime, è stata presentata, oggi in Aula Magna, una iniziativa che prevede la stipula di una polizza sanitaria gratuita per il personale tecnico amministrativo. "Sin dall'inizio del mio mandato con la Governance - ha sottolineato il rettore Salvatore Cuzzocrea - abbiamo voluto potenziare le attività di Welfare per i dipendenti Unime; come si ricorderà, infatti, nel 2020, dopo 23 anni era stato rinnovato il contratto collettivo che prevedeva, tra le altre cose, l'introduzione del Welfare integrativo, il potenziamento della formazione del personale, l'aumento del salario accessorio (indennità di rischio, di responsabilità, etc.) e una maggiore fruibilità, rispetto alla normativa vigente, del congedo parentale". "Numerosi studi dimostrano - ha detto la professoressa Giovanna Spatari, prorettrice al Welfare e alle Politiche di genere- che queste iniziative volte ad implementare il benessere delle persone, migliorano la qualità della vita privata e professionale dei dipendenti con ottime ricadute anche per l'azienda". (ANSA).