Previdenza: Realfonzo (Cometa),da fondi 200 mld per l'Italia (2)

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "Con un patrimonio di 14 miliardi e oltre 460mila aderenti - ha proseguito il presidente del Fondo Cometa Riccardo Realfonzo - siamo il gioiello della previdenza complementare italiana perché la parti istitutive (Federmeccanica e i sindacati, ndr) si giocano una parte della loro autorevolezza e della loro credibilità". "In termini di costi di amministrazine e di gestione - ha spiegato - Cometa è ai minimi in Italia e riesce a garanrtire rendimenti elevati e un costo di adesione minimo, di soli 12 euro annui". "Proprio qui - ha sottolineato - si inserisce l'acquisto della sede che inauguriamo oggi, che ci consente di risparmiare oltre 200mila euro l'anno di affitto".

Cometa è il fondo nazionale per la pensione complementare dei lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e dei settori affini e dei lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero. Nasce nel 1997 con un accordo tra le organizzazioni di categoria delle imprese (Federmeccanica, Assistal e Intersind) e dei lavoratori (Fim, Fiom, Uilm e Fismic), con l'obiettivo di "assicurare ai lavoratori una più elevata copertura pensionistica, integrando quella offerta dal sistema previdenziale obbligatorio". (ANSA).