Previdenza: Realfonzo (Cometa), voto responsabile alle assemblee

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Il Fondo Cometa è un "investitore responsabile" che "opera dal 2010 secondo le direttive Esg dell'Onu". Lo ha detto il presidente Riccardo Realfonzo sottolineando che "nel corso del 2022 abbiamo varato una nuova politica di voto nelle assemblee delle società in cui investiamo, orientandolo secondo i principi del contratto nazionale dei metalmeccanici, un modello sociale avanzato, fatto di diritti, pari opportunità e rispetto dell'ambiente".

"Per gestire il nostro voto nelle assemblee - ha proseguito - ci siamo rivolti all'advisor Frontis Governance e, nel caso in cui le le aziende non rispettino le nostre indicazioni, siamo pronti al disinvestimento". (ANSA).