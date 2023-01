Previdenza: Realfonzo (Cometa), 2022 drammatico ma siamo sereni

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Il 2022 è stato "un anno drammatico per tutta la previdenza complementare e gli investimenti" a causa dell'andamento dei mercati dovuto alla crisi scatenata dalla guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha detto il presidente del Fondo Cometa Riccardo Realfonzo dopo aver ricordato i "9 milioni di avanzo restituiti agli aderenti nel 2021". "Siamo molto sereni", ha proseguito spiegando che "a fronte di queste difficoltà abbiamo fatto un lavoro enorme per mettere a punto una nuova politica di investimentiper costruire strategie poiù calibrate sulle necessità degli aderenti e dei non aderenti".

"Abbiamo affidato mandati di gestione ai migliori gestori del mondo, tra cui Allianz, Amundi, Axa, BlackRock, Credit Suisse ed Eurizon, che controlleremo quotidianamente". (ANSA).