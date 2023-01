Lavoro: Legacoop Puglia, sostenere cultura dell'autoimpiego

(ANSA) - BARI, 11 GEN - "Sostenere la cultura dell'autoimpiego, promuovendo programmi e progetti che facciano dei lavoratori gli interpreti della crescita dell'impresa e del territorio". E' questa la proposta avanzata dal presidente di Legacoop Puglia, Carmela Rollo, in riferimento ai dati sull'occupazione nella stessa regione. "I dati resi noti nei giorni scorsi dalla task force sull'occupazione della Regione Puglia guidata da Leo Caroli, resoconto di un quadro delle crisi aziendali della regione, oltre a prefigurare un 2023 preoccupante sul versante del lavoro, dovrebbero convincerci - afferma Rollo - una volta per tutte a sostenere strumenti nuovi per l'occupazione e a farlo in fretta se non si vogliono mandare a casa migliaia di lavoratori: solo a Bari sono 13 le vertenze aperte e 4600 dipendenti da salvare".

"La proposta per un incentivo di 20mila euro - spiega - in favore di quei lavoratori pronti a ridare vita alla loro impresa in crisi e al loro posto di lavoro costituendo una cooperativa, suggerita dal responsabile della Task force regionale, rappresenterebbe una spinta significativa al salvataggio di molte aziende. Si pensi, ad esempio, soprattutto alle piccole aziende dell'automotive, settore particolarmente colpito dalla crisi". "In un tale contesto economico -sociale - conclude - riteniamo inoltre utile incoraggiare una collaborazione attiva tra Puglia Sviluppo e Cfi, (investitore istituzionale che eroga finanziamenti finalizzati a piani di investimento per incrementare l'occupazione), in modo da attivare un rinnovato sistema di incentivi in favore di investitori e, in particolare, per i lavoratori che vogliano investire su se stessi, favorendo in tal modo la nascita di ulteriori esperienze di workers buyout nella nostra regione". (ANSA).