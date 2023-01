Francia: Le Pen, contro riforma pensioni ma niente ostruzionismo

(ANSA) - PARIGI, 11 GEN - Non solo sindacati e sinistra.In Francia anche il Rassemblement National (RN) si opporrà alla riforma delle pensioni presto al varo dell'Assemblea Nazionale di Parigi ma senza "fare ostruzionismo parlamentare": è quanto dichiarato dalla capogruppo del partito nazionalista, Marine Le Pen, esprimendosi dinanzi all'Associazione dei giornalisti parlamentari di Francia. Gli aderenti e gli elettori del RN "possono perfettamente, è il loro diritto e la loro libera scelta, manifestare in strada" contro la riforma previdenziale promessa da Emmanuel Macron, ha aggiunto Le Pen, che da qualche tempo ha lasciato la guida del partito al giovane politico nato da genitori di origini italiane, Jordan Bardella.

Le Pen si è tuttavia astenuta dal chiedere ai suoi sostenitori di partecipare alla mobilitazione sindacale, prevista per il 19 gennaio. "In democrazia, condurre una battaglia, significa condurre una battaglia nelle assemblee in cui si viene eletti", ha proseguito l'ex candidata sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2017 e del 2022 contro Emmanuel Macron, benché oggi il RN possa contare sul primo gruppo di opposizione all'Assemblea Nazionale, forte di ben 88 deputati.

