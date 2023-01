Francia: governo, su riforma pensioni andremo fino in fondo

(ANSA) - PARIGI, 11 GEN - All'indomani della presentazione della riforma delle pensioni da parte della premier, Elisabeth Borne, diversi ministri si sono detti determinati a condurre in porto il progetto di legge promesso dal presidente Emmanuel Macron, nonostante l'opposizione di sindacati e partiti della gauche. Ieri, le parti sociali hanno indetto una prima giornata di mobilitazione giovedì 19 gennaio. "Che manifestino quanto vogliono", ha commentato il ministro del Lavoro, Olivier Dussopt, intervistato ai microfoni di radio RTL, aggiungendo che la riforma previdenziale "risponde a molte attese che sono state espresse", incluso dai sindacati. "Il lavoro del governo - ha continuato - consiste sia nel convincere della giustizia di questa riforma, della sua necessità, ma anche di mostrare che le concertazioni organizzate in questi ultimi mesi ci hanno consentito di fare cose utili". Sulla stessa linea il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire. "Se abbiamo concertato, è per andare fino in fondo", avverte su France 2 mentre il portavoce del governo, Olivier Véran, dice di non essere spaventato dall'opposizione dei sindacati. "Non mi fa paura", dichiara su France Info, assicurando che l'esecutivo già "tiene conto di ciò che ci dicono i sindacati". Secondo il centrista, Francois Bayrou (MoDem), alleato della maggioranza macronista, la riforma che prevede un innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni si può comunque "migliorare" e conta sull'imminente dibattito parlamentare per "arricchire" il progetto di legge.

Per la definitiva adozione, Véran spera di non dover passare all'atto di forza ricorrendo al controverso articolo 49.3 che consente di varare una legge senza passare per il parlamento.

Per ottenere la maggioranza assoluta, sarà però necessario il sostegno dei Républicains. (ANSA).