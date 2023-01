Confindustria, migliora clima fiducia imprese Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 11 GEN - Migliora il clima di fiducia dell'imprenditoria valdostana: è quanto rivela l'indagine previsionale del primo trimestre 2023 realizzata da di Confindustria Valle d'Aosta. Si delinea - è riportato in una nota - "uno scenario di attesa basato sulla cautela circa le aspettative degli imprenditori per il prossimo trimestre: gli indicatori si mantengono su valori stabili o di lieve crescita per produzione, ordini e occupazione".

Il dato sull'occupazione passa da +2,17% del trimestre precedente ad un +12,77% dell'attuale. In leggero aumento il dato relativo al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Migliora di poco il dato relativo alla produzione che si attesta per il primo trimestre 2023 su di un +17,02%. In miglioramento anche il dato sugli ordinativi che passa da +9,30% della precedente rilevazione ad un +18,18%.

Buon andamento anche per il dato sull'export che passa da un +8% del trimestre precedente ad un +26,09% dell'attuale.

"I dati - dichiara Francesco Turcato, Presidente di Confindustria Valle d'Aosta - ci parlano di un clima di sostanziale attesa che permea l'imprenditoria valdostana, con indicatori che si mantengono su valori stabili o di lieve crescita. A farla da padrone è ancora un clima di incertezza e restano praticamente immutate le criticità che hanno contraddistinto la nostra economia nell'ultimo anno. In questo momento ci sono tuttavia numerose opportunità: dal PNRR alla nuova fase di programmazione dei fondi europei che noi come imprenditori dovremo essere in grado di cogliere". (ANSA).