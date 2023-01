Concorsi: l'Inps cerca un medico per la sede di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - E' stato pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, il bando di concorso - per titoli ed esami - per un posto di professionista medico di prima fascia funzionale nel ruolo locale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) di Bolzano. Il bando è disponibile anche sul sito Inps, sezione Concorsi, elenco concorsi aperti.

Il posto messo a concorso è attribuito al gruppo linguistico tedesco, con possibilità di attribuzione flessibile agli altri gruppi etnici nel caso rimanesse vacante.

Il titolo di studio richiesto è la laurea in medicina e chirurgia; è richiesto altresì il diploma di specializzazione in medicina legale o disciplina equipollente.

Tra gli altri requisiti, la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, comprovata da attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al diploma di laurea.

La domanda deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it o tramite raccomandata con avviso di ricevimento da inviare a: Inps, sede provinciale di Bolzano, Piazza Domenicani 30, 39100 Bolzano, entro il 10 febbraio.

Le prove del concorso si svolgeranno a Bolzano. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'indirizzo RisorseUmane.Bolzano@inps.it, si legge in una nota dell'Inps.

