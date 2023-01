Commercio: Confesercenti, bene nuove regole dehors

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - "Un regolamento al passo con i tempi e frutto della stretta collaborazione fra la giunta comunale e le associazioni". E' il giudizio di Fulvio Griffa, presidente di Fiepet- Confesercenti, l'associazione dei pubblici esercizi, sulle nuove regole relative ai dehors. "È stata una partita complessa - aggiunge Griffa - e rallentata dalla vicenda del Covid. Oggi ha una conclusione positiva per i circa 2.000 fra bar e ristoranti che hanno il dehor e per tutti quelli che nel futuro vorranno collocarlo davanti alle loro vetrine. I dehors rappresentano, non solo per le imprese della somministrazione ma per l'intera città, un valore economico, sociale e aggregativo, oltre che di sicurezza del territorio. Le nuove regole nascono nel segno della semplificazione burocratica, dell'ampliamento della tipologia delle strutture, dell'alleggerimento delle procedure e della possibilità di pagare trimestralmente il canone di occupazione del suolo pubblico (Cosap): sono le nostre proposte, accolte integralmente. Si tratta di un risultato nato dal proficuo e costante confronto con l'amministrazione e, in particolare, con l'assessore Chiavarino: un modello virtuoso di di concertazione che credo possa essere adottato anche in altre occasioni".

