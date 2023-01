Commercio: Confcommercio, inflazione raffredda consumi

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il modesto incremento congiunturale dei volumi acquistati non attenua la portata negativa del profilo delle vendite al dettaglio. Nei primi undici mesi dell'anno, al netto della variazione dei prezzi, le vendite sono risultate sostanzialmente ferme rispetto allo stesso periodo del 2021, evidenziando una contrazione significativa degli acquisti di alimentari e difficoltà di recuperare i volumi del 2019 in molti comparti: questo il commento dell'Ufficio Studi Confcommercio ai dati Istat di oggi sulle vendite al dettaglio.

È sempre più evidente, prosegue la nota, come le perdite di reddito e l'erosione del risparmio accumulato generate dall'inflazione costringano le famiglie a comportamenti selettivi nei confronti dei consumi. La riallocazione della spesa per adesso ha interessato principalmente i beni, ma l'espansione del costo dei consumi obbligati potrebbe presto interessare anche l'ambito dei servizi.

Secondo Confcommercio, forse la recessione mite potrebbe essere evitata, non il forte rallentamento dell'attività economica, innescato proprio dalla frenata dei consumi, come testimoniato dalle variazioni tendenziali del mese di novembre per le varie formule distributive: riguadagna terreno l'e-commerce, soffrono i piccoli negozi e, nell'ambito della grande distribuzione, corrono i discount, una configurazione non nuova per l'Italia della crescita allo "zero virgola" che si vorrebbe archiviare con le riforme e gli investimenti del PNRR.

Una sfida resa più difficile proprio dall'elevata inflazione.

(ANSA).