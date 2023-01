Benzina:Cna Firenze,+10.300 euro costo per imprese trasporti

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - "La fine degli sconti sull'accisa e l'incremento dei pedaggi autostradali incideranno sulle casse delle imprese di trasporto per 10.300 euro in più l'anno per ogni veicolo pesante". A dirlo, in una nota Cna Firenze che sottolinea come "l'Italia sia salita al terzo posto nella graduatoria dei prezzi del gasolio alla pompa più alti d'Europa".

"Criticità accertate, e già sanzionate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che continuano a determinare gravi danni all'economia, soprattutto alle imprese di trasporto, a causa dei maggiori tempi di percorrenza che si riverberano inesorabilmente sui costi di gestione e sulla qualità della vita - ha dichiarato Mariano Gagliano, presidente del trasporto merci di Cna Firenze -. Una situazione insostenibile che, nell'immediato, richiede perlomeno un intervento in grado di riportare il prezzo del gasolio alla pompa al livello medio europeo". (ANSA).