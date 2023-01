Welfare: da Campagnolo bonus 1.000 euro a dipendente

(ANSA) - TREVISO, 10 GEN - La trevigiana F.lli Campagnolo ha disposto uno stanziamento di un bonus di 1.000 euro per ciascuno dei propri 570 dipendenti. E' un' azienda che dal 1948 produce abbigliamento sportivo, per il tempo libero, per bambino e homewear attraverso i brand Cmp, Melby, Maryplaid.

Il premio straordinario - secondo una nota - rappresenta solo l'ultimo tassello di una serie di azioni mirate a sostenere il benessere dei lavoratori. Già da tempo, infatti, l'azienda ha intrapreso un percorso di welfare aziendale e tra le azioni messe in atto ha scelto quest'anno di farsi carico della quasi totalità del costo della mensa aziendale che, dunque, solo in piccolissima parte pesa sui dipendenti, assorbendo di fatto anche tutti i rincari subiti negli ultimi tempi dal servizio.

Senza contare che Campagnolo ha ampliato anche l'offerta dei servizi a cui i dipendenti possono accedere, che possono scegliere tra servizi alla persona, recupero spese scolastiche, viaggi, buoni benzina, buoni spesa e molto altro. (ANSA).