Silli, serve rafforzare l'export e valorizzare made in Italy

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - "Questo governo crede che solo rialimentando l'export e valorizzando il made in Italy si possa dare una iniezione di fiducia alla classe imprenditoriale e guardare al futuro". Lo ha affermato Giorgio Silli, sottosegretario agli Esteri, intervenendo alla cerimonia di apertura di Pitti Immagine Uomo oggi a Firenze.

"C'è stata una simpatica competizione fra il ministero dello Sviluppo economico e il ministero degli Esteri", ha spiegato Silli, sottolineando che "la delega al commercio estero, con l'Ice e ciò che incide sulla bilancia commerciale, il ministro Tajani l'ha tenuta per sé, perché i ministri si tengono le deleghe cardine del mandato governativo". E per il settore della moda, secondo il sottosegretario, "il Governo può fare tanto e sta facendo tantissimo: il ministero degli Esteri, nel suo filone del commercio estero, sta facendo tanto per il nostro export". (ANSA).