Silli, attenzione del governo sul made in Italy

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - "Stiamo decidendo, Tajani in primis con il presidente Meloni, di destinare la maggiore attenzione possibile al made in Italy", tenendo conto che "vi sono indirizzi politico-programmatici che danno più attenzione a un settore che all'altro: il bilancio pubblico quello è, devi decidere che scelte devi fare". Lo ha affermato Giorgio Silli, sottosegretario agli Esteri, intervenendo alla cerimonia di apertura di Pitti Immagine Uomo oggi a Firenze.

Alla cerimonia era presente anche la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. "La sola presenza nostra dimostra quanto il governo ci creda", ha sottolineato Silli: "Non amiamo gli incentivi a pioggia - ha poi osservato -, noi siamo per l'imprenditore, perché è l'imprenditore che fa la ricchezza economica del paese, che crea lavoro, che ha una visione futura". (ANSA).