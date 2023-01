Sicilia:bando per pmi, 36mln per competitività e innovazione

(ANSA) - PALERMO, 10 GEN - L'assessorato regionale alle Attività Produttive, guidato da Edy Tamajo, a breve pubblicherà un bando da 36 milioni di euro per rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale siciliano e stimolare il riposizionamento di settori tradizionali attraverso investimenti di sostegno alla crescita e all'innovazione, favorendo processi di trasferimento tecnologico, di riconversione e riqualificazione di siti produttivi. Destinatarie sono le piccole e medie imprese sia in forma singola che in forma associata (massimo tre) con sede legale o operativa in Sicilia mentre sono escluse le micro-imprese. Il programma di spesa è agevolato nella misura massima del 75%. Il cofinanziamento da parte dell'impresa non deve essere inferiore al 25%. Sono ammissibili programmi di spesa dell'importo minimo di 400 mila euro e massimo di 5 milioni di euro. La durata del progetto è di 24 mesi. I programmi devono prevedere la realizzazione di progetti imprenditoriali integrati con progetti di ricerca e sviluppo, a sostegno dell'industrializzazione dei risultati di ricerca, per nuove tecnologie o soluzioni innovative. Tra le spese ammissibili la progettazione e direzione dei lavori, le opere murarie e costi di ristrutturazioni, l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, la formazione del personale necessaria per l'introduzione di macchinari/attrezzature/impianti innovativi/software/soluzioni tecnologiche - acquisto di software/brevetti/licenze e soluzioni tecnologiche; la ricerca industriale e sviluppo sperimentale; la consulenza specialistica - programmi di internazionalizzazione, marketing e-business. Il sogetto attuatore della misura è l'Irfis. Le istanze per via telematica potranno essere presentate dal primo al 31 marzo di quest'anno. L'istruttoria sarà al massimo di 90 giorni. (ANSA).