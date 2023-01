Pmi: notai, rivedere sanzioni in testo su transfrontaliere

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il Consiglio nazionale del Notariato, ascoltato oggi pomeriggio nelle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera, a proposito dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva Ue 2019/2121 che modifica la Direttiva Ue 2017/1132 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, indica la necessità di apportare due correzioni al testo. In particolare, i professionisti, che "condividono in pieno la 'ratio' e l'impostazione del documento", ricordano come il decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 dicembre scorso "rafforza la funzione di controllo affidata al notaio, la arricchisce di nuovi contenuti e la collega a nuovi obiettivi: al tradizionale e consolidato controllo di legalità "documentale" si aggiunge un controllo "anti-abuso", che coinvolge anche valutazioni di merito alle quali il notaio è chiamato e che può compiere grazie all'ausilio non solo di documenti, ma anche di pareri e relazioni di altri professionisti". Tuttavia, si sollecita una modifica per "chiarire il quadro normativo di riferimento in relazione alle sanzioni applicabili al notaio quale autorità competente", giacché il testo "lascia aperti margini di interpretazione", mentre occorrerebbe indicare "in modo più preciso quali siano le disposizioni la cui violazione comporta responsabilità per l'autorità competente". Riguardo, poi, alle verifiche, si propone di permettere al notaio di "chiedere l'ausilio di esperti e altri professionisti", perché ciò consentirebbe "una disamina più qualificata delle questioni in materia di diritto tributario, di antiriciclaggio e di diritto del lavoro connesse all'operazione societaria", nonché di "avvalersi di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà". (ANSA).