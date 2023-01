Pesca: Alleanza Coop, Sos canoni demaniali marittimi +25%

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Si apre un anno difficile per le imprese di acquacoltura e per le cooperative di pesca che operano sul suolo demaniale: nel 2023 è previsto un adeguamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime che segnano un aumento del +25,15%. Lo rende noto l'Alleanza delle Cooperative pesca nell'esprimere preoccupazione per "un salasso insostenibile e ingiustificato con aumenti più del doppio rispetto all'inflazione che sfiora il 12%".

In base alle nuove tabelle, sottolinea la cooperazione, la misura minima del canone è di 3.377,50 contro i 2698.75 del 2022. Una corsa al rincaro, ricorda la cooperazione, partita già nel 2020 anno in cui si è passati da un importo minimo di 361,89 a 2500 euro. Una rotta che deve essere invertita, chiede l'Aleanza, "riducendo gli aumenti dei canoni alla luce anche del peso dei costi enegetici che devono sostenere le imprese ittiche". (ANSA).