Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 79 n. 10 MARTEDI' 10 GENNAIO 2023 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:38

          Petrolio: chiude in rialzo a New York a 74,63 dollari

        2. 19:49

          Porti: Livorno; gruppo Til acquisisce 100% terminal Tdt

        3. 18:19

          Gas: chiude sopra i 74 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

        4. 18:07

          Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 194,8 punti

        5. 17:50

          Borsa: Europa positiva nel finale, Parigi +0,68%, Londra +0,33%

        6. 17:38

          Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,81%

        7. 17:25

          Borsa: Europa positiva nel finale con New York, Milano +0,9%

        8. 16:58

          Borsa: Europa migliora con Wall Street, giù dollaro, Milano +1%

        9. 16:01

          Svizzera: maxi rosso della banca centrale per calo mercati

        10. 15:45

          Borsa: Milano positiva (+0,7%), tiene Wall Street, spread a 210

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie