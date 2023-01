Marenghi (Confindustria), energia costa e consumi frenano

(ANSA) - PAVIA, 10 GEN - Le famiglie stanno più attente a spendere, e il costo dell'energia resta ancora molto alto: sono queste due delle criticità che gli industriali si trovano ad affrontare quest'anno secondo il vicepresidente di Confindustria Alberto Marenghi.

"A preoccuparci sono soprattutto i costi dell'energia, ancora a livelli molto elevati rispetto a quelli degli scorsi anni.

Inoltre si registra un rallentamento dei consumi, legato alla compressione del potere d'acquisto delle famiglie. E' una situazione che presenta diverse criticità, ma nel mondo imprenditoriale prevale, come sempre, l'ottimismo" ha spiegato iniziando dalla provincia di Pavia il "road show" del 2023 tra le Pmi italiane: dopo le 20 visite del 2022, nel nuovo anno ne sono previste altre 50.

Oggi si è partiti dall'ICS di Copiano (Pavia), azienda che realizza prodotti in plastica, rinata dopo un grave incendio avvenuto nel 2016, che nel 2023 compie 50 anni ed è stata ripensata secondo il modello di industria 4.0, completamente digitalizzata, e attenta all'economia circolare con il 70 per cento della produzione che avviene grazie all'utilizzo di plastica riciclata e una ricerca finalizzata a ricorrere il meno possibile a fonti fossili.

"Le Pmi ogni giorno, nella loro quotidianità, contribuiscono a fare grande l'Italia", ha sottolineato il vicepresidente.

"Nelle piccole e medie realtà - ha aggiunto Paolo Gerardini, presidente delle Piccola Industria di Assolombarda - si riscontra spesso il concetto di responsabilità dell'imprenditore: sono aziende che vogliono bene ai loro dipendenti".

Pavia quest'anno sarà capitale della cultura d'impresa e, ha assicurato Nicola de Cardenas, presidente della sede pavese di Assolombarda, "è nostra intenzione, insieme ad Assolombarda, organizzare eventi e richiamare personalità da tutto il Paese per richiamare l'attenzione attorno a Pavia e al resto del territorio". (ANSA).