Made in Italy: Gusmeroli(Lega),occasione per riformare Paese

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Le eccellenze dei nostri Territori sono tantissime e vanno adeguatamente valorizzate, supportate e protette". Lo afferma Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e Presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo, intervenendo ai microfoni di Radio Libertà a proposito dell'indagine conoscitiva sul "Made in Italy" promossa dalla Commissione.

"Secondo i dati della Banca Mondiale, il nostro è fra i Paesi più complicati al mondo. Dobbiamo fare in modo che i nostri artigiani, le nostre eccellenze, siano lasciati liberi di correre. Già sono i migliori così, figuriamoci se fossero alleggeriti da complicazioni burocratiche. Questa indagine conoscitiva sarà un momento di ascolto importante, che deve dare una strategia al Paese". "Non possiamo più limitarci a ragionare sul contingente e sull'emergenza: occorre fare un salto di qualità e guardare con ottimismo in una prospettiva di medio-lungo termine. Questo governo e questo Parlamento - conclude Gusmeroli - hanno finalmente l'occasione di farlo".

