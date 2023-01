Legacoop: Coopfond compie 30 anni, interventi per 1,2 miliardi

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop, compie 30 anni: dal 1993 sono stati investiti 1,2 miliardi in interventi rotativi per sostenere 1.200 imprese.

Il fondo mutualistico supporta cooperative longeve che resistono alla crisi e si rinnovano investendo su made in Italy, energia e sostenibilità. Con una raccolta trentennale pari a 577 milioni di euro (Nord: circa 420 milioni, Centro: circa 131, Sud e isole: circa 24 milioni), Coopfond ha un patrimonio di quasi 500 milioni di euro accumulato grazie al contributo annuale di una media di 2.300 cooperative.

"Coopfond è impegnato per costruire una nuova economia cooperativa - spiega il direttore generale Simone Gamberini - capace di generare uno sviluppo equo e sostenibile per il nostro Paese. Per riuscirci utilizziamo le risorse delle stesse imprese, realizzando il valore del mutualismo, ma vogliamo anche rendere appetibile il mondo cooperativo a soggetti finanziari che finora mai avevano guardato ad esso e aiutare le cooperative a cogliere le opportunità offerte dal Pnrr". I risultati della sua attività "con la significativa evoluzione in nuovi settori di intervento - aggiunge il presidente di Legacoop e di Coopfond, Mauro Lusetti - testimoniano il valore dell'impegno di Legacoop per la promozione e lo sviluppo dell'impresa cooperativa, che ha permesso di estendere oltre i confini della singola impresa il principio della mutualità. Gli effetti positivi di questa azione hanno dato un contributo importante al rafforzamento di un modello di impresa che può giocare un ruolo centrale nella costruzione di un nuovo paradigma di sviluppo".

(ANSA).