Inflazione in lieve calo nei paesi Ocse, stabile in Italia

(ANSA) - PARIGI, 10 GEN - L'inflazione dell'Italia è rimasta invariata, all'11,8%, a novembre 2022 rispetto al mese precedente: è quanto afferma l'Ocse, l'organismo per la cooperazione e lo sviluppo economico internazionale con sede a Parigi. Sempre a novembre 2022, nell'insieme della zona Ocse, l'indice dei prezzi al consumo è diminuito per raggiungere il 10,3 %, ritrovando così il suo livello del mese di agosto, dopo il 10,7% di ottobre. Nei Paesi del G7, l'inflazione è calata al 7,4% a novembre, contro il 7,8% del mese precedente. Tra le economie del G7 il dato è sceso in Germania, Stati Uniti e Regno Unito e ha registrato solo lievi cambiamenti negli altri Paesi, Italia inclusa. L'inflazione dell'alimentazione e dell'energia, precisa l'Ocse, ha rappresentato ancora una volta "Il principale motore inflazionistico in Germania, in Francia, in Italia e in Giappone". Più in generale, cali dell'inflazione sono stati registrati tra ottobre e novembre in 25 dei 38 Paesi Ocse. L'indice dei prezzi al consumo è tuttavia aumentato di 0,5 punti percentuali o più in Cile, Finlandia, Ungheria, Repubblica slovacca, Repubblica ceca e Svezia. I livelli più elevati di inflazione vengono segnalati in Estonia, Ungeria, Lettonia, Lituania e Turchia (oltre il 20% per tutti questi Paesi). Quanto all'inflazione dei prezzi energetici, è continuata a scendere nella zona Ocse per raggiungere 23,9 % a novembre contro 28,1% ad ottobre, il livello più basso da settembre 2021.La percentuale è tuttavia rimasta superiore al 10% in 34 dei 38 Paesi Ocse. (ANSA).