Inail: Civ approva bilancio di previsione, avanzo 1,5 miliardi

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail ha approvato il bilancio di previsione 2023. Il totale delle entrate dell'Istituto ammonta a quasi 11,4 miliardi (11.376.022.999), in aumento di 288,6 milioni rispetto alle previsioni del 2022 (+2,6%).

Le entrate per contributi e premi di assicurazione a carico dei datori di lavoro e/o iscritti, sono pari a 8,4 miliardi. I trasferimenti correnti sono pari a oltre 1,2 miliardi, principalmente relativi ai trasferimenti dalle amministrazioni centrali e locali per la fiscalizzazione degli oneri ovvero per sgravi contributivi.

Dal punto di vista contabile si evidenzia un avanzo finanziario pari a circa 1,55 miliardi determinato principalmente dall'incremento di 327 milioni delle entrate di natura contributiva (+4,04% rispetto al dato assestato 2022), in virtù degli effetti positivi della ripresa economica, e da un aumento di 90 milioni (+1,92% sull'analoga voce del 2022) delle spese per prestazioni economiche a beneficio di infortunati e tecnopatici, dovuto principalmente alla rivalutazione delle rendite e alla crescita del fenomeno infortunistico.

"Nelle pieghe di un bilancio che chiude sistematicamente con oltre un miliardo di euro di avanzo - sottolinea il Civ - è possibile rinvenire le necessarie risorse per il finanziamento di interventi sul piano delle tutele come su quello degli investimenti in prevenzione e ricerca, ormai non più procrastinabili".

Il Civ evidenzia inoltre che "la giacenza di cassa depositata in Tesoreria centrale, quantificata al 31 dicembre 2023 nell'ammontare presunto di circa 36,72 miliardi di euro, con un incremento di oltre 964 milioni nel solo 2023 - risulta fortemente condizionata dal permanere di un sistema di vincoli normativi che continua a incidere sulle potenzialità operative dell'Istituto e, in ultima analisi, sulla sua piena autonomia".

Tra le priorità da perseguire indicate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, l'eliminazione della franchigia che esclude dalla tutela dell'Istituto i danni di minore entità e l'aumento del sostegno finanziario alle imprese virtuose che investono in prevenzione. In questo quadro, nell'ambito delle azioni per ridurre il fenomeno infortunistico, il Civ indica anche una stagione di informazione e formazione in tutte le realtà scolastiche del Paese. (ANSA).