Imprese: Teleperformance aderisce a Confindustria Taranto

(ANSA) - TARANTO, 10 GEN - Teleperformance Italia, leader nel settore dei call center, ha aderito a Confindustria Taranto. Una scelta che "punta così a ribadire - è detto in una nota dell'azienda - l'attenzione nei confronti dell'intero territorio, e a consolidare il radicamento della sede tarantina". L'adesione a Confindustria Taranto "ha un obiettivo portante - spiegano Diego Pisa, ad Teleperformance Italy Group; e Gianluca Bilancioni, Hr director Teleperformance Italia - ed è quello di fare rete in maniera sistemica con tutte le realtà associative. Vogliamo mettere a disposizione della comunità i nostri valori, il nostro know how, tutta la nostra professionalità contribuendo in maniera fattiva alla crescita di una città, Taranto, che ci ha accolto da più di 15 anni.

Continueremo a lavorare, come fatto fino ad oggi, con senso di responsabilità e con le migliori realtà imprenditoriali nella consapevolezza che solo attraverso collaborazioni sane e virtuose è possibile partecipare allo sviluppo del territorio".

Per Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, "annoverare Teleperformance fra i nostri nuovi soci è per noi motivo di particolare soddisfazione perché questo grande gruppo riassume in sé i concetti di responsabilità sociale, trasformazione, innovazione e attenzione alla persona che viene messa al centro di ogni processo produttivo. A dimostrazione di tutto questo c'è una storia che racconta di un'azienda attenta al territorio in cui opera, che ha puntato sui nuovi processi tecnologici e che guarda al capitale umano non già come valore aggiunto ma come valore fondante della sua mission". (ANSA).