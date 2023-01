Francia: governo presenta riforma pensioni, proteste in vista

(ANSA) - PARIGI, 10 GEN - La premier francese, Elisabeth Borne, presenta oggi la controversa riforma previdenziale che suscita la dura opposizione di tutti i sindacati e dei partiti d'opposizione, ad eccezione dei Républicains. Fortemente voluta dal presidente Emmanuel Macron per "preservare" il sistema a ripartizione, la riforma verrà presentata dalla premier, Elibsath Borne, alle ore 17. Secondo l'esecutivo francese, si tratta di un provvedimento più che mai "urgente" per sopperire ad un sistema ritenuto ormai inadeguato e che potrebbe generare un deficit di circa venti miliardi di euro nel 2030.

Secondo indiscrezioni circolate a Parigi, l'esecutivo potrebbe annunciare un innalzamento progressivo dell'età pensionabile dagli attuali 62 ai 64 anni contro i 65 preventivati in un primo tempo: una misura in ogni caso altamente impopolare. Secondo un sondaggio Ifop-Fiducial, oltre due terzi dei cugini d'Oltralpe (68%) è contrario all'aumento a 64 anni e tutti i sindacati, insieme a quasi tutti i partiti di opposizione, annunciano battaglia. Ormai senza maggioranza assoluta in parlamento, il partito macronista punta sul sostegno esterno dei Républicains, che consentirebbe al governo di evitare l'atto di forza, ossia il ricorso al contestato articolo 49.3, che permette di adottare una legge senza passare per il parlamento. Sepolta a fine 2019 dopo scioperi a ripetizione e l'avvento del Covid-19, la riforma previdenziale è stata tra le grandi promesse non mantenute di Macron nel precedente quinquennato all'Eliseo (2017-2022). Durante la campagna elettorale che lo ha riconfermato alla presidenza ad aprile, il leader centrista si è impegnato a farla varare al più presto in caso di rielezione ma anche questa volta la strada si preannuncia tortuosa. (ANSA).