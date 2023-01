Flat Tax: Confartigianato, interessa 2,67% artigiani veneti

(ANSA) - VENEZIA, 10 GEN - L'innalzamento del tetto per l'applicazione della 'Flat Tax' a 85.000 euro è "una misura importante che mira a ridurre il peso della pressione fiscale su imprese individuali e professionisti, ma che interessa, di fatto, un numero esiguo di contribuenti". Lo afferma Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto.

"L'ufficio parlamentare di bilancio - prosegue Boschetto - ha indicato una platea nazionale dei soggetti potenzialmente beneficiari composta da circa 60.000 soggetti, di cui circa 6.000 quelli del Veneto". Da una indagine dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese Veneto, gli artigiani veneti che potrebbero rientrare nel forfait grazie al nuovo limite sarebbero il 2,67%. Risultato simile si ottiene facendo delle proiezioni sui dati forniti dall'Osservatorio sulle partite Iva.

"Una misura, invece, che si ritiene incentivante e che ben si abbina alla volontà di crescita delle micro imprese - prosegue il presidente degli artigiani -, è la cosiddetta 'flat tax incrementale'. L'aliquota unica del 15% si applicherebbe su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito 2023 e l'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, ma non superiore a 40.000 euro, ridotta di un 5% del reddito di riferimento. E' chiaro che per poterne beneficiare, in partenza, si deve avere un incremento del reddito 2023 rispetto a quello più alto dei tre anni precedenti. E' certamente apprezzabile -conclude - il tentativo, attraverso questi due provvedimenti, di ridurre le imposte a carico delle imprese e dei singoli cittadini, ma si ritiene utile anche riprendere e continuare i lavori strutturali sulla riforma del fisco, obiettivo comunitario e da non tralasciare". (ANSA).