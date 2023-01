Camera commercio, sfide caro energia e carenza di personale

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - L'economia altoatesina è chiamata ad affrontare sfide considerevoli come l'aumento dei prezzi dell'energia e la carenza di personale specializzato.

Nell'ambito di una conferenza stampa, tenutasi nella giornata odierna, la Camera di commercio di Bolzano ha presentato ai media il programma di attività per il 2023.

"Il futuro dell'economia e il benessere sociale dipendono dalla valorizzazione delle giovani generazioni e dalla gestione della carenza di personale specializzato. La Camera di commercio di Bolzano si è impegnata a fare delle scelte consapevoli in tal senso creando un proprio Talentcenter, dedicato ai giovani, che funga da strumento di orientamento per la definizione del proprio percorso professionale", ha affermato Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano. L'inaugurazione del Talentcenter è prevista per giugno 2023.

Il tema dell'anno scelto dalla Camera di commercio ha come protagonisti le giovani generazioni. Infatti, i tre Incontri di inizio anno previsti per il 2023 sono dedicati proprio a loro.

Il primo dei tre incontri si terrà domani presso la ditta duka Spa a Bressanone. Seguirà un secondo incontro il 16 gennaio presso il panificio Eisenstecken a Caldaro e infine l'ultimo incontro avrà luogo il 18 gennaio presso la ditta Brida a Tirolo. Tutti e tre gli incontri inizieranno alle ore 18:00.

L'iscrizione agli eventi può essere effettuata tramite il sito www.camcom.bz.it.

"L'aumento dei prezzi dell'energia, la carenza di personale specializzato e le difficoltà generiche legate alla ricerca del personale, gravano sempre più sulle imprese altoatesine e hanno effetti negativi sugli sviluppi economici. Attraverso la sua gamma di servizi, la Camera di commercio supporterà l'economia locale nell'affrontare questa situazione", commenta Alfred Aberer, Segretario generale della Camera di commercio di Bolzano.

Per il 2023, il reparto Impresa digitale - PID supporta le aziende mettendo a disposizione informazioni e fornendo consulenze su argomenti che spaziano dalla transizione digitale alla cultura della sostenibilità nell'impresa. Oltre a ciò, le tematiche del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili saranno degli aspetti chiave nel processo di sensibilizzazione delle aziende.

La Camera di commercio continua a essere un punto di riferimento anche per l'erogazione di sevizi digitali (firme digitali, SPID, fatturazione elettronica, portale online appalti pubblici, tachigrafo, SUAP, eccetera). (ANSA).