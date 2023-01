Sud: Confindustria Puglia, ci aspettiamo di più dal governo

(ANSA) - BARI, 09 GEN - "Ci aspettiamo di più dal governo sulle politiche per il lavoro, sulla riduzione del cuneo fiscale e sulle politiche per il Mezzogiorno. Condividiamo la proposta di Landini di lavorare ad un aggiornamento dello statuto dei lavoratori". Così il presidente di Confindustria Bari e BAT e Confindustria Puglia, Sergio Fontana ha commentato le parole del segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini durante il sesto congresso della Cgil Bari. "L'attuale riduzione del cuneo fiscale è insufficiente - aggiunge Fontana - apprezzabile è, invece, la proroga di un anno della decontribuzione sul lavoro nel Mezzogiorno che il governo Meloni ha ottenuto da Bruxelles, ma questo non basta a creare sviluppo". "Ci aspettiamo - conclude - di vedere al più presto un più ampio disegno di politica industriale e un piano di interventi strutturali per il Mezzogiorno". (ANSA).