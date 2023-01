Portovesme srl: lotta contro tempo per evitare stop e Cig

(ANSA) - PORTOSCUSO, 09 GEN - C'è attesa per la nuova riunione sulla vertenza della Portovesme srl, convocata per questa mattina a Cagliari. Al tavolo, oltre all'assessora dell'Industria e ai sindacati si ritroveranno anche gli assessori dell'ambiente e del lavoro per fare il punto della situazione e cercare di scongiurare lo stop degli impianti annunciato per il 31 gennaio.

"L'azienda, al momento, prosegue il suo percorso annunciando che nei prossimi giorni depositerà la procedura per la Cassa Integrazione con decorrenza 1 febbraio e riguarderà la quasi totalità delle lavoratrici e dei lavoratori", hanno spiegato i sindacati dopo un incontro svoltosi la settimana scorsa. La Portovesme srl, ha anche, "confermato la volontà di modificare tali procedure e riprendere le attività ordinarie e garantire la normale transizione verso le nuove produzioni al litio di fronte ad un prezzo calmierato". Al momento quindi non si intravvede una strada diversa da quello dello stop e le sigle stigmatizzano il fatto che nessuna novità è arrivata dalla politica nazionale: "La finanziaria non ha tenuto conto di nessun emendamento che potesse riguardare le isole sul tema energivoro e il tema insularità; così pure i buoni propositi emersi nella riunione svoltasi a Portovesme dell'intergruppo sardo si sono sciolti come neve al sole". "La vertenza Portovesme è quello che per il Paese è la vertenza Ilva, oggetto di appositi emendamenti in finanziaria, o Priolo - dicono le sigle - chiediamo lo stesso livello di attenzione. Nonostante l'impegno e le promesse ancora non ci sono soluzioni per il futuro della Portovesme srl, o meglio soluzioni alle problematiche relative alla questione energetica e il 31 gennaio si avvicina sempre più".

Al termine dell'incontro i sindacati del territorio e le Rsu valuteranno come proseguire la vertenza con ulteriori iniziative anche fuori dalla Sardegna. Nel frattempo si mobilitano anche i lavoratori degli appalti che confermano lo stato di agitazione e si preparano a una protesta il 12 gennaio a Cagliari. (ANSA).