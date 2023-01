Lavoro: Confcommercio, rischi di rallentamento per l'economia

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "Le marginali modifiche registrate a novembre 2022 per i principali aggregati che compongono il mercato del lavoro, -27mila occupati, -16mila disoccupati e +49mila inattivi su ottobre, seppure non possano essere univocamente interpretate come il segnale di un peggioramento, sono, comunque, la testimonianza di un raffreddamento del ciclo economico". Lo afferma l'Ufficio studi Confcommercio commentando i dati Istat su occupati e disoccupati nel mese di novembre.

"Una minore dinamicità del mercato del lavoro potrebbe contribuire al deterioramento del reddito corrente delle famiglie, già colpito, assieme ai risparmi accumulati, dagli effetti dell'inflazione. Ne seguirebbe un inevitabile impatto negativo sui consumi e sull'intera economia", sostiene. (ANSA).