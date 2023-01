Inps: Bonanni nuovo direttore regionale Piemonte

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Cambio al vertice alla Direzione Regionale Inps del Piemonte. Dal primo gennaio il nuovo direttore regionale è Filippo Bonanni, romano, laureato in Giurisprudenza e specializzato in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, con formazione post-universitaria in Management Pubblico presso la Sda Bocconi.

Bonanni approda in Piemonte dopo aver ricoperto diversi incarichi Inps, avendo partecipato a tavoli ministeriali sulle proposte normative di riforma pensionistica e con esperienze di direzione sul territorio anche di elevata complessità, come la sede metropolitana di Napoli e quella provinciale di Bologna.

È tra l'altro responsabile del progetto 'Pensami', finanziato dal Pnrr, il simulatore presente sul sito Inps a disposizione di tutti i cittadini senza registrazione, per ricevere una prima informazione di natura pensionistica e per diffondere la cultura previdenziale a partire da chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. (ANSA).