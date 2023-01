Francia: proteste in vista contro la riforma delle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 09 GEN - La Francia si appresta a vivere una nuova stagione di proteste e manifestazioni contro la riforma pensionistica voluta dal presidente Emmanuel Macron. La riforma previdenziale, che secondo le anticipazioni diffuse in questi giorni contiene un innalzamento progressivo dell'età pensionistica a 64 anni, verrà presentata domani dalla premier Elisabeth Borne, ma i sindacati fortemente opposti al progetto già annunciano battaglia.

"Se Emmanuel Macron vuole trasformarla nella madre delle riforme per noi sarà la madre delle battaglie", avverte il segretario di Force ouvrière (Fo), Frédéric Souillot, anch'egli opposto alla riforma come la totalità delle parti sociali e della sinistra all'opposizione in Francia. Da parte sua, il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, plaude alla volontà espressa dal leader dei Républicains, Eric Ciotti (destra), di appoggiare la maggioranza in Parlamento per adottare quella che considera una "riforma giusta". (ANSA).