Benzina: Confesercenti, governo ripristini taglio accise

(ANSA) - TORINO, 09 GEN - Il governo intervenga urgentemente sui rincari di benzina e gasolio, ripristinando il taglio delle accise e tutelando i benzinai: è questa la richiesta contenuta in una lettera che la Faib-Confesercenti Piemonte, l'associazione dei gestori, ha inviato oggi ai parlamentari piemontesi di maggioranza e di opposizione.

"Nella lettera - spiega Enzo Nettis, presidente di Faib-Confesercenti - sollecitiamo i parlamentari a farsi portatori presso il governo della necessità di fiscalizzare nuovamente gli aumenti dei carburanti, in modo da evitare una nuova stangata a danno dei cittadini e delle imprese. Ma chiediamo anche di essere tutelati come categoria rispetto al clima di colpevolizzazione che sta montando nei nostri confronti: clima che non ha ragione d'essere poiché, lo ribadiamo ancora una volta. il margine di circa 3,5 centesimi lordi al litro che spetta ai gestori rimane fisso e non varia all'aumentare del costo dei carburanti. Semmai, anche noi siamo dannaggiati perché più aumenta il carburante, minori sono i consumi". (ANSA).