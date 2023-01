Assegno unico: Caf-Cia, Isee aggiornato entro il 28 febbraio

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "Fino al prossimo 28 febbraio, le famiglie che vorranno ricevere l'Assegno unico universale, dovranno inviare l'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare aggiornato per ottenere il beneficio. Si tratta di un passaggio fondamentale e che non va sottovalutato da quanti potranno così ottenere il giusto importo, in base alla propria condizione ed evitare che la cifra riconosciuta venga ridotta". A rammentarlo, in una nota, è il presidente dei Caf Cia, i Centri di assistenza fiscale di Cia - Agricoltori italiani Nicola Antonio Sichetti, aggiungendo che "la stessa scadenza vale per quanti percepiscono il Reddito di cittadinanza, se si vogliono mantenere entrambe le prestazioni".

Come sempre, aggiunge, "i Centri di assistenza fiscale sono pronti, in maniera del tutto gratuita, ad aiutare i cittadini nell' aderire alle scadenze previdenziali e fiscali per consentire a tutti di ottenere i benefici spettanti. Ricordiamo che le prestazioni legate all'Isee sono circa trenta ed è fondamentale il corretto aggiornamento dell'indicatore familiare per usufruirne", termina la nota. (ANSA).