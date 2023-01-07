Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 79 n. 7 SABATO 07 GENNAIO 2023 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 17:51

          Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +1,4%

        2. 12:43

          Borsa: Europa in cauto rialzo, Milano la migliore (+0,5%)

        3. 12:05

          Borsa: Europa non festeggia, delude l'inflazione 'core'

        4. 09:42

          Borsa: Europa e bond al palo in attesa dell'inflazione Ue

        5. 09:23

          Borsa: Milano cauta (+0,1%), bene Leonardo e le banche

        6. 09:10

          Borsa: l'Europa apre in rialzo, Francoforte sale dello 0,3%

        7. 09:04

          Borsa: Milano apre in rialzo (+0,41%)

        8. 08:38

          Spread Btp-Bund stabile in avvio a 200 punti base

        9. 08:31

          Gas: scende sotto i 70 euro in avvio di seduta ad Amsterdam

        10. 08:27

          Borsa: Asia sale in attesa dei prezzi Ue e dati lavoro Usa

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie