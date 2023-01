Servizio civile: Legacoop Toscana, bando per 114 posti

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Sono 114 i posti disponibili per il servizio civile universale previsti da un nuovo bando di Legacoop Toscana, da svolgere presso le sedi e le strutture di alcune cooperative sociali toscane. Sono tre i progetti, nell'ambito del programma "Toscana Inclusiva", per i quali presentare domanda.

Ciascun progetto, spiega una nota, prevede azioni che puntano a migliorare, grazie al supporto dei volontari del servizio civile universale, la capacità di inclusione sociale e lavorativa degli ospiti delle sedi in cui il servizio si svolge.

'Altra Toscana' è il progetto dedicato alle disabilità: i volontari opereranno in centri diurni, residenze terapeutiche, strutture psichiatriche residenziali e cooperative sociali. Ci sono 47 posti disponibili, distribuiti nelle province di Prato, Firenze, Livorno, Siena, Massa Carrara, Grosseto, Lucca, Arezzo.

'Meno soli Toscana' è dedicato agli anziani e alle marginalità sociali, e offre 45 posti disponibili, distribuiti nelle province di Prato, Firenze, Livorno, Siena, Massa Carrara, Lucca, Grosseto, Pisa. 'Inclusiva-mente infanzia' è rivolto al mondo dell'infanzia e prevede 22 posti disponibili distribuiti nelle province di Firenze, Prato, Livorno, Grosseto, Arezzo, Siena.

