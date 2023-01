Saldi: Cna,giro d'affari di 5,3 mld,spesa a persona 150 euro

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Il giro d'affari dei saldi quest'anno ammonterà complessivamente a circa 5,3 miliardi di euro. Il fenomeno interesserà non meno di 35 milioni di consumatori per circa 15 milioni di famiglie. In media 150 euro a persona "investiti" soprattutto in capi di abbigliamento e calzature ma anche, in misura minore, in prodotti di bellezza, oggetti per la casa, utensili per il bricolage, perfino alimentari, soprattutto quelli più legati al periodo delle festività: panettoni, pandori, torroni, cotechini, zamponi, lenticchie. E' quanto emerge da una indagine condotta da Cna Turismo e Commercio tra gli associati dell'intero Paese. Si ratterà di "una boccata di ossigeno per gli esercizi commerciali, e in particolare per il commercio di vicinato", sottolinea Cna. "Un sostegno alle famiglie alle prese con i morsi dell'inflazione e soprattutto con il caro-energia. Una iniezione di vitalità per le strade cittadine, senza differenze tra centro e periferie, in grado di valorizzare gli spazi urbani e di rilanciare la socialità", conclude Cna. (ANSA).