Interdittive antimafia e Ccnl,focus Camera commercio Cosenza

(ANSA) - CATANZARO, 05 GEN - La Camera di Commercio di Cosenza si appresta a cominciare il nuovo anno con due giornate altamente formative, gratuite e rivolte ad imprenditori, professionisti e dipendenti pubblici. Il primo incontro dal titolo "Le interdittive antimafia" si svolgerà venerdì 13 alle ore 14:30, mentre martedì 17 alle ore 08:30 sarà la volta del "CCNL Funzioni Locali 2019-2021". Location delle giornate formative sarà la Sala Petraglia ubicata all'interno della Camera di Commercio.

Il focus della giornata di venerdì 13 sarà interamente rivolto al concetto di interdittiva antimafia, un provvedimento amministrativo che si pone l'obiettivo di tutelare l'economia da infiltrazioni della criminalità organizzata. A dibattere sul tema saranno Nicola Durante, presidente di sezione Tar di Salerno, Nicola Carratelli, avvocato, e Osvaldo Caccuri, dirigente Prefettura Cosenza. I lavori, moderati dal segretario generale della Camera di Commercio Erminia Giorno, si apriranno alle ore 14:30 con le registrazioni dei presenti e i saluti del presidente Klaus Algieri. Chiusura prevista alle ore 17:30 con gli interventi dei partecipanti.

Più corposa e articolata sarà la giornata di martedì 17 che prenderà il via alle ore 08:30 con le registrazioni e i saluti istituzionali del presidente Klaus Algieri e del procuratore della Repubblica di Cosenza Mario Spagnuolo.

La giornata formativa "CCNL Funzioni Locali 2019-2021" sarà divisa in due sessioni, mattina e pomeriggio, ognuna delle quali sarà caratterizzata dalla partecipazione di numerosi professionisti del settore che dibatteranno sulle ultime novità in merito al Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali.

La prima sessione, moderata dal segretario generale Erminia Giorno, vedrà la partecipazione di Antonio Naddeo, Presidente Aran; Alberto Caporale, vice segretario generale Unioncamere; Giampiero Pizziconi, consigliere Corte dei conti; Alessandra Baldari, segretario generale Funzione pubblica Cgil Calabria; Fabrizio Dall'Acqua, segretario generale Comune Milano; Angelo Marinelli, segretario nazionale Funzione pubblica Cisl con delega alle Funzioni locali; Amedeo Bianchi, consigliere Corte dei conti.

La seconda sessione, che prenderà il via il pomeriggio alle ore 15:00 e sarà moderata dal segretario generale della Camera di commercio di Padova Roberto Crosta, vedrà come relatori Luciano Cimbolini, capo ufficio Iv - Igesifip - Rgs - Mef; Rita Longobardi, Dirigente Nazionale Uilfpl con delega alle Autonomie locali; Pasquale Monea, segretario generale Città Metropolitana di Firenze; Francesco Garofalo, segretario generale Csa e Fiadel; Mauro Zappia, componente collegi sindacali in rappresentanza Mef; Tommaso Miele, presidente aggiunto Corte dei conti.

Per partecipare è necessaria l'iscrizione ai link di seguito indicati: "Le interdittive antimafia" -https://forms.gle/ZF3AHNkUGi4ZbJRn9 "CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021" - https://forms.gle/aEGF7KEweA361N177 Per entrambe le giornate saranno riconosciuti crediti formativi da parte degli Ordini professionali aderenti. (ANSA).