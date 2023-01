Illimity non è più una Pmi, capitalizza oltre 500 milioni

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Illimity diventa 'grande', non è più una Pmi (piccola media impresa) perchè la sua capitalizzazione è cresciuta oltre la soglia di riferimento dei 500 milioni di euro per tre anni consecutivi. Lo comunica in una nota la banca ricordando che quindi ora andranno comunicate le partecipazioni rilevanti sopra la soglia del 3 per cento (e non più solo del 5%). (ANSA).