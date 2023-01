Bf non si qualifica più come Pmi

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - BF, la holding di partecipazioni della filiera agroindustriale italiana, ha superato la soglia di capitalizzazione di 500 milioni di euro per tre anni consecutivi (2020-2021-2022) e non è più qualificabile come "PMI" (Piccola e Media Impresa).

Di conseguenza, ricorda una nota, ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, trova ora applicazione anche la soglia del 3% del capitale, e chiunque detenga una partecipazione superiore al 3% e inferiore al 5% del capitale di BF è tenuto a darne comunicazione a Consob e a BF entro 15 giorni di negoziazione da oggi. (ANSA).