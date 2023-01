Benzina: Confartigianato, autotrasporto in ginocchio

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - Aumento del prezzo del carburante, pedaggi, viabilità a singhiozzo e rallentamenti sulle autostrade per consegnare le merci in Liguria. L'autotrasporto è in ginocchio, afferma Confartigianato Piemonte. "Molte imprese del trasporto del Piemonte - spiega Giovanni Rosso, presidente della Confartigianato Piemonte Trasporti - devono percorrere le autostrade A6, A10 e A26 tra rallentamenti e strettoie subendo forti contraccolpi economici. Un sistema logistico traballante, che è sempre lo stesso da molti decenni. A fronte, però, dei rincari che si verificano puntualmente ogni inizio dell'anno, non abbiamo percepito nessun segnale di miglioramento del servizio di manutenzione della rete autostradale. Voglio ricordare che la nevicata che si è verificata prima di Natale, ampiamente prevista, ha causato notevoli disagi sulle strade e autostrade, immobilizzando per ore la circolazione. Queste situazioni da Terzo mondo non sono più tollerabili!" "Un inizio d'anno infelice grazie a una serie di regali inaspettati, dall'aumento del costo dei carburanti ai 'ritocchi' delle tariffe autostradali" afferma Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte. "Un ennesimo duro colpo per imprese e famiglie, che si aggiunge al rincaro delle altre voci di spesa, a causa delle bollette e dell'inflazione. Ci aspettavamo da parte del Governo ben altri segnali: non provvedimenti di bandiera ma misure concrete che aiutassero i piccoli e piccolissimi imprenditori a sopravvivere e a reggere l'ennesima drammatica congiuntura. Le 5.511 imprese artigiane del trasporto del Piemonte, insieme agli oltre 10mila addetti, rischiano di essere drasticamente penalizzate da una situazione di perenni rincari che rappresenta l'ennesimo cappio al collo per il comparto" (ANSA).