Banche: Bcc di Pratola al vertice delle banche abruzzesi

(ANSA) - PRATOLA PELIGNA, 05 GEN - Anche quest'anno la rivista indipendente Atlante delle Banche Leader 2022, pubblicata a fine dicembre 2022 da Milano Finanza, rivista nazionale specializzata in economia e mercati finanziari, ha posizionato la Bcc di Pratola Peligna al vertice come prima eccellenza Abruzzese tra le Banche commerciali per solidità patrimoniale, rischiosità e redditività. È un risultato conseguito nel tempo e reso possibile dalla sinergia e dal buon operato della governance, della direzione/management e dei dipendenti, un giudizio che conferma la costanza di un trend di risultati lusinghieri per l'affidabilità e le ottime "performance". Per il Presidente Maria Assunta Rossi e il Direttore Silvio Lancione "Questo riconoscimento, ottenuto dalla nostra Banca, va interamente attribuito ai soci, alle famiglie, ai professionisti e imprenditori dei nostri territori, che ogni giorno ci danno fiducia e che ogni giorno abbiamo il privilegio di ascoltare per la realizzazione dei loro progetti di vita." Il Direttore precisa " Alle opinioni, alle semplicistiche interpretazioni e ai giudizi sommari, la banca risponde con i numeri, che non sono aridi indicatori ma che dimostrano una sana e prudente gestione. Ribadisco, inoltre, che la banca svolge il proprio ruolo quando i risparmi del territorio, (che sono della clientela e che la banca gestisce solamente), vengono allocati correttamente con finanziamenti a progetti sani e virtuosi che devono essere restituiti nell'interesse di tutti." (ANSA).