++ Inflazione: Istat, carrello della spesa rallenta +12,6% ++

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - "I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano su base tendenziale da +12,7% a +12,6%, come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +8,8% di novembre a +8,5%)". Lo afferma l'Istat segnalando il lieve rallentamento dei beni di prima necessita che però restano comunque ai livelli record che non si registravano dall'83. (ANSA).